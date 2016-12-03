Произошедший около недели назад инцидент выделяется из ряда подобных способом нападения. Главного редактора журнала "Археология русской смерти" подкараулил у подъезда мужчина кавказской внешности и вколол ему в бедро неизвестную жидкость.



По словам Мохова, перед этим за ним несколько дней велась слежка.



- Несколько дней пасли на красивой "Приоре" и у подъезда напал колоритный юноша с бородой, прикрывая лицо цветами. Вкололи седативку или психотроп и извинились даже. Потерял сознание, думал, помру. Но нет, землёй ещё рано обтираться. Скорая ехала 20 минут, всё время красиво лежал на асфальте. Всем привет. Антропология будет жить, - написал Сергей на своей страничке в Facebook после нападения.

В руках у нападавшего действительно был букет, это видно на записи с камеры видеонаблюдения, закреплённой над входом в подъезд.



- Он нанёс удар и сказал что-то вроде "ничего личного" или "без обид". Всего лишь работа, - шутит Мохов в разговоре с Metro.



Перед тем, как потерять сознание, мужчина успел позвонить жене и попросить её вызвать "скорую". Пришёл в себя он уже в больнице, куда его доставили медики.



Что за жидкость вкололи ему в ногу, Сергей не знает до сих пор.



- Делали анализ мочи и ничего не обнаружили, - рассказал он Metro. - Надо было кровь делать, но врачи не додумались, когда госпитализировали.



У Мохова есть две версии о причине нападения: деятельность Фонда борьбы с коррупцией, юристом которого является его жена Любовь Соболь, и то, что он "получил сдачи" за свою работу от воротил рынка ритуальных услуг:



- Я пишу про них - много внимания к их работе, полностью нелегальной. Например, после публикаций в Калуге собралась экспертная группа, в Москве появилось общество по защите прав потребителей.



Metro обратилось к экспертам в области личной безопасности, чтобы узнать, насколько часто и для чего преступники используют при нападении фармакологию.



- Первый раз слышу, - заявил бывший телохранитель знаменитостей Михаил Шермат. - В моей практике всякое бывало, но чтобы что-то вкололи - ни разу. Это точно заказ, такое могли сделать только по заказу.



Директор школы охраны "БАЯРД" Станислав Гнездилов считает такой заказ нецелесообразным и странным:



- Экстравагантный способ устрашения. Когда хотят запугать, обычно бьют, угрожают по телефону. Да нож под горло был бы эффективнее! Понятно, что это угроза, а так - мало ли, какой-то сумасшедший со шприцем. Поведение его обидчиков - глупое и непрофессиональное, если речь, конечно, не идёт о яде пролонгированного действия. Так что потерпевшему и медикам надо следить за его состоянием.



При этом, по мнению Гнездилова, потерять сознание Сергей Мохов мог и от вколотой ему большой дозы лекарства.