Покопались в чужом барахле
Барахолка работала весь день субботы и до 7 утра восресения (9 октября). В это время не только продавали, но и приносили ненужные вещи. 70 процентов дохода от праздника организаторы передали в благотворительные фонды.
Парами. Всех цветов
Среди женской обуви можно было найти советские галоши и фирменные «лабутены» на шпильках.
Ностальгия. Механизмы изучали часами
На полках с будильниками и вымпелами попадались приборы, о назначении которых посетители могли часами спорить между собой.
Закопались. Горы модных тряпок
Рядом с казацкой папахой лежали пыжиковые шапки, как в кинофильме «С лёгким паром!».