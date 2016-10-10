Покопались в чужом барахле

Барахолка работала весь день субботы и до 7 утра восресения (9 октября). В это время не только продавали, но и приносили ненужные вещи. 70 процентов дохода от праздника организаторы передали в благотворительные фонды.

Парами. Всех цветов

Среди женской обуви можно было найти советские галоши и фирменные «лабутены» на шпильках.

Ностальгия. Механизмы изучали часами

На полках с будильниками и вымпелами попадались приборы, о назначении которых посетители могли часами спорить между собой.

Закопались. Горы модных тряпок

Рядом с казацкой папахой лежали пыжиковые шапки, как в кинофильме «С лёгким паром!».