Представители радикальных православных движений собрались на Суворовской площади. Организаторы митинга с громким названием «Битва за жизнь» объявили о сборе подписей не только за полный запрет абортов, но ещё и против искусственного оплодотворения, «составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей».

– Для прерывания беременности не бывает оснований, – говорит мне участник митинга Андрей. – А «зачатие в пробирке» неестественно. Это всё бесовщина.

Со сцены вещает депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Он рассказывает митингующим про то, как женщины, которые делают аборт, потом используют маски из эмбрионов, чтобы поддерживать молодость и красоту.

– Как ведьмы, – сравнивает он.

Недалеко от него, у памятника Суворову, водят хоровод женщины в платках и длинных юбках, дети и монахи в остроконечных шапочках. В этой толпе выделяются кадеты Президентского полка. Шестнадцатилетние подростки в форме уверяют, что пришли по своей инициативе.

– А кто вам сказал прийти? – спрашиваю.

– Отец Марк, – проговариваются они и смущаются.

В стороне от толпы с плакатом за запрет абортов стоит краснощёкий молодой человек по имени Илья.

– А вы как предохраняетесь? – спрашиваю.

– А нам до женитьбы нельзя, – утверждает он. – Вообще, всем нельзя, но только православные это соблюдают.

– Такое правило нужно для всех ввести! – услышав разговор, говорит мне другой участник митинга. – Ну ничего... не всё сразу.

Радикальные православные из движений «Православные добровольцы», «Сорок сороков» и «За жизнь» планируют собрать миллион подписей за принятие закона о полном запрете абортов в России.

• В том числе. Активисты выступают против медикаментозного прерывания беременности, противозачаточных с абортивным действием и за запрет вспомогательных репродуктивных технологий – искусственного оплодотворения.