В парке «Кузьминки» прошёл благотворительный костюмированный «Забег всех святых».

Приложить свои руки и ноги к помощи инвалидам по зрению решили такие известные персонажи как маньяк Крик и Женщина-кошка и прочие страшилки.

– Вперёд, нечисть! – весело прокричали они хором на старте.

Мы отправились на 7-километровую отметку маршрута на берегу пруда, чтобы подробнее рассмотреть участников страшной компании на безопасном расстоянии и уже порядком уставшими.

Вот бежит Дед Мороз. Казалось бы, а при чём тут он? Подбегает ближе: на его груди красуется кровавый след от выстрела. Но самое страшное – по такому холоду он бежит в шортах.

– Не холодно вам, дедушка? – спрашиваем.

– Я же Мороз!

Смотрим ему в след, а на спине «кровью» написано «Run or die!»

Дальше к нам приближается ведьмочка, оседлавшая надувного динозавра. За ней – бегун в костюме хирурга.

– Как думаете, этот динозавр из отряда водоплавающих? – коварно спросил он стоящего на пути волонтёра и кивает в сторону пруда.

Замёрзшие и напуганные, мы побежали встречать всех на финише. И к своему удивлению обнаружили, что собравшиеся злодеи все эти 10 километров притворялись: они не любят Хэллоуин.

– Называется День всех святых, – поделился недоумением таинственный ниндзя в чёрной маске – а нужно почему-то всех пугать!

– Не очень люблю этот праздник, мне не нравится пачкать лицо, – пожаловалась убийца в заляпанном кровью комбинезоне. – Так, повод сходить на вечеринку с друзьями.