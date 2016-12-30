В Психоневрологическом интернате № 30 города Москвы прошел первый благотворительный арт-аукцион "Большое сердце", на котором были представлены произведения искусства, созданные "особенными художниками". Называть аукцион "благотворительным" в полном смысле этого слова вряд ли можно. Стартовые цены лотов начинались от нескольких тысяч рублей, а деньги, вырученные за каждый объект, отправятся непосредственно художнику, его создавшему.

– Мы не собираемся призывать людей приобретать что-то только потому, что это создано инвалидом и "ему надо помочь", просто сделать доброе дело, – рассказал журалистам директор ПНИ № 30, депутат Мосгордумы Алексей Мишин. - Всё, что мы представили сегодня нашим друзьям и гостям интерната, имеет художественную и эстетическую ценность. Например, картины Тимофея Карандеева выставлялись в ЦДХ. Поэтому его триптих "Морская пучина" со стартовой ценой в 30 тысяч у нас сегодня не ушел. Но назначать меньшую сумму было бы, на мой взгляд, абсолютным неуважением к Тимофею как к художнику.

Направление арт-терапии широко развито в ПНИ № 30. Помимо лечебно-трудовых мастерских, в которых работают и занимаются творчество при поддержке инструкторов и социальных работников порядка 230 подопечных интерната, 3 года назад с приходом нового медицинского психолога Анны Сивачевой в интернате начала работать арт-терапевтическая мастерская. Сейчас в ней занимаются 30 человек. Их работы и стали основой первой выставки-аукциона "Большое сердце".

– Творчество - это универсальный язык, который позволяет людям с особенностями, выразить свои чувства, поделиться своими переживаниями через живопись, через рисунок, через цвет, через форму, рассказать о себе, о том, что их тревожит и беспокоит, - говорит заведующая социально-психологическим отделениям ПНИ № 30 Анна Сивачева. - Но помимо того, что произведения искусства становятся инструментом самопознания непосредственно художником, оно еще приносит очень большую радость всем нам. Когда мы смотрим на арт-объект, какие-то формы, цвета находят отклик и в нашей душе, и заставляют задуматься о том, что происходит в мире людей, что происходит в мире психики. Мне кажется, это очень важно.

Помимо аукциона, в формате выставки собравшимся были продемонстрированы более 80 уникальных произведений декоративно-прикладного искусства и живописи: роспись по шелку, стеклянная мозаика, предметы, украшенные в стиле декупаж, художественная обработка дерева и многое другое.