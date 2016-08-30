Вдохновившись успехом проектов «Каренина. Живое издание» и «Чехов жив», компания Google совместно с киноконцерном «Мосфильм» проведут в год 125-летия Михаила Булгакова онлайн-чтения романа «Мастер и Маргарита».

На этот раз они пройдут с использованием хромакея (комбинированные съёмки на однотонном фоне) и технологии съёмки видео в формате 360 градусов.

– При просмотре видео на смартфоне угол обзора можно будет изменить, двигая телефон, а на компьютере – двигая мышкой, – пояснил арт-директор проекта Антон Ненашев.

Таким способом создатели хотят погрузить зрителя в центр важной сцены в романе – бала у Сатаны.

– Мы хотим не банально проиллюстрировать текст произведения, а создать интересные миры, потому что каждый человек при прочтении воображает своё, – пояснил продюсер проекта Андрей Болтенко.

Чтения состоятся 11 и 12 ноября (по одной части романа в день) в восьми крупных городах России, включая Москву, и в Тель-Авиве, так как часть действия романа происходит в Израиле. Трансляция чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube.

– Всего в чтениях примут участие 500 человек: 350 обычных людей и 150 известных персон, – рассказала на пресс-конференции куратор проекта Фёкла Толстая. – В том году желающих читать Чехова было так много, что у нас даже был конкурс, как в институте: 10 человек на место!

Директор Музея Булгакова Пётр Мансилья-Круз рассказал Metro, что сам тоже хочет принять участие в чтениях.

– Надеюсь, за наши старания, меня возьмут без кастинга, – поделился он. – Но если нет, то я бы прочитал отрывок про этого героя: "В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа..." и так далее – про Понтия Пилата, хотя раньше мне нравился персонаж центурион Марк Крысобой.

Чтобы попасть в проект, надо пройти тест, ответив на вопросы героев романа на сайте g.co/MasteriMargarita, а потом заснять на видео чтение отрывка из книги и прислать ролик организаторам. Приём заявок начался и продлится до 5 октября.