В первый день осени, 1 сентября, состоялась свадьба Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Футболист и журналистка зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Подробней об этом ЗДЕСЬ После того, как о свадьбе Аршавина и Алисы стало известно общественности, на молодожёнов обрушился шквал критики. Неудивительно, ведь новоиспечённая Аршавина увела мужа из семьи – ради Алисы футболист бросил Юлию Барановскую и троих детей. Более того, как пишут СМИ, после разрыва с гражданской...