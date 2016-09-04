4 сентября в Москве в рамках проведения раллийной гонки "Jaguar Land Rover Classic" состоится парад ретро автомобилей.
В течение дня машины участников пройдут трёхчасовую раллийную гонку от Центра "Inchcape Jaguar Land Rover" и до посёлка Agalarov Estate на Новой Риге.
На территории посёлка есть кольцевой трек протяжённостью 2 км и внедорожные трассы разных уровней сложности, занимающие площадь более 3 га.
Участники соревнования могут могут не только пройти штурманскую трассу на своём ретро авто, но и на машинах "Jaguar" и "Land Rover", предоставленных организаторами.
Мероприятие завершится парадом автомобилей-участников.