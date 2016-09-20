В этом году помимо световых инсталляций гостей праздника каждый вечер будет ждать ещё и огненное шоу.

– Мы решили не ограничиваться фейерверками на открытии и закрытии, – рассказали Metro в пресс-службе фестиваля «Круг света».

Всего на празднике сделают около 40 тысяч залпов салюта. Красиво взрываться он будет под музыку. А на Гребном канале ещё и во время мультимедийного шоу с использованием танцующих фонтанов, лазеров и видеоинсталляций.

На ВДНХ огонь прольётся водопадом на павильон №1.

– Здание осыплет множество искр, отчего оно будет сверкать и переливаться, – сообщает пресс-служба ВДНХ. – Огоньки холодные, поэтому павильону они не угрожают.

С 23 по 25 сентября фасад главного корпуса МГУ превратят в гигантский экран – на нём покажут мультфильм.

– Он двадцатипятиминутный, – уточнили в пресс-службе фестиваля. – Главные герои – волчонок и альбатрос – путешествуют по России, встречаются с духами разных стихий и проходят испытания. Озвучили его звёзды Николай Дроздов и Лолита Милявская.

А на фасаде Большого театра покажут работы участников конкурса Art Vision в номинации «Классик». И два световых спектакля «Кармен» и «Лебединое озеро».