В Москве пройдёт фестиваль 60-х "Оттепель: лицом к будущему"

Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» пройдёт на четырёх площадках – в Пушкинском музее, Третьяковке, Музее Москвы и парке Горького.

– У нас есть общая цель, – заявила журналистам директор Третьяковки Зельфира Трегулова. – Мы хотим вернуть той эпохе великое место, которое она заслуживает.

Откроется фестиваль

15 декабря с выставки «Московская оттепель» в Музее Москвы.

– Среди самых интересных экспонатов у нас – десять произведений художника Юрия Злотникова из серии «Сигнальные системы», до этого они не выставлялись, – рассказала руководитель музея Алина Сапрыкина, – макеты работ группы НЭР, которые представляли свой город будущего, и инсталляция хрущёвки.

15 февраля в Третьяковке откроется выставка «Оттепель», посвящённая искусству середины 50-х и 60-х годов. На экспозиции представят работы советских художников, скульпторов, фрагменты фильмов и хронику того времени.

– В конце февраля стартует цикл лекций «Преодолевая границы», – добавила Трегулова. – Дискуссии будут не только об искусстве, но и о литературе, музыке, науке и об истории.

На территории парка Горького фестиваль начнётся в феврале с костюмированной вечеринки на катке. Для тех, кто придёт на неё одетый в стиле 60-х, вход будет бесплатным.

А 7 марта фестиваль захватит и Пушкинский музей, в нём откроется выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968».

– Мы пытаемся рассказать через самое разное искусство, как оно реагировало на время, – объяснила директор Пушкинского музея Марина Лошак. – В экспозицию вой-дёт более 200 работ разных художников из 18 европейских стран.