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В Москве пройдёт фестиваль 60-х "Оттепель: лицом к будущему"

  • Зинаида Мишина

Откроется он 15 декабря с выставки "Московская оттепель" в Музее Москвы

В Музее Москвы можно увидеть фотографии середины 60-х из архивов ТАСС

В Музее Москвы можно увидеть фотографии середины 60-х из архивов ТАСС

Предоставлено Музеем Москвы

Фото:

Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» пройдёт на четырёх площадках – в Пушкинском музее, Третьяковке, Музее Москвы и парке Горького. 

– У нас есть общая цель, – заявила журналистам директор Третьяковки Зельфира Трегулова. – Мы хотим вернуть той эпохе великое место, которое она заслуживает. 

Откроется фестиваль
15 декабря с выставки «Московская оттепель» в Музее Москвы.

– Среди самых интересных экспонатов у нас – десять произведений художника Юрия Злотникова из серии «Сигнальные системы», до этого они не выставлялись, – рассказала руководитель музея Алина Сапрыкина, – макеты работ группы НЭР, которые представляли свой город будущего, и инсталляция хрущёвки.

15 февраля в Третьяковке откроется выставка «Оттепель», посвящённая искусству середины 50-х и 60-х годов. На экспозиции представят работы советских художников, скульпторов, фрагменты фильмов и хронику того времени.

– В конце февраля стартует цикл лекций «Преодолевая границы», – добавила Трегулова. – Дискуссии будут не только об искусстве, но и о литературе, музыке, науке и об истории.  

На территории парка Горького фестиваль начнётся в феврале с костюмированной вечеринки на катке. Для тех, кто придёт на неё одетый в стиле 60-х, вход будет бесплатным. 

А 7 марта фестиваль захватит и Пушкинский музей, в нём откроется выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968».

– Мы пытаемся рассказать через самое разное искусство, как оно реагировало на время, – объяснила директор Пушкинского музея Марина Лошак. – В экспозицию вой-дёт более 200 работ разных художников из 18 европейских стран.

Редактор дня

Режиссёр Тимур Бекмамбетов:

"Мы сейчас переживаем конец оттепели. Последние 10 лет у меньшинства появилась возможность говорить с большинством. Соцсети и Интернет позволили каждому о себе заявить".

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