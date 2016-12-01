В Москве произошёл пожар в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Как сообщает ТАСС огонь стал охватывать здание во время студенческого мероприятия. К счастью, кто-то вовремя заметил, что РАНХиГС горит, поэтому возгорание удалось ликвидировать силами сотрудников Академии и штатными противопожарными средствами. Прибывшие спасатели лишь зафиксировали факт происшествия.

Как заявил агентству директор Центра общественных связей РАНХиГС Аркадий Матковский, огонь причинил незначительные повреждения помещениям и никто в ходе инцидента не пострадал.

"Возгорание произошло в актовом зале 5-го корпуса РАНХиГС во время проведения студенческого мероприятия около 20:30. До прибытия пожарных расчетов возгорание было ликвидировано силами сотрудников Академии и штатными противопожарными средствами. Пострадавших и значительных повреждений помещений и имущества Академии нет", - сказал Матковский.

Он также добавил, что пожар в РАНХиГС не вызвал панику и эвакуация всех присутствующих на мероприятии людей прошла в штатном режиме, оперативно и организованно.