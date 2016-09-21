На юго-востоке Москвы, на 3-м Угрешском проезде, произошел конфликт со стрельбой.

Неизвестный открыл стрельбу на автозаправке и скрылся, в городе объявлен план "Перехват", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На АЗС на 3-м Угрешском проезде чёрный Ford Focus перекрыл выезд другому автомобилю, после чего водитель открыл стрельбу, затем скрылся", — сказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт дорожного конфликта, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие.

О пострадавших в результате инцидента в главке не сообщили.