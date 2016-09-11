Второй за день свадебный кортеж остановлен на юге Москвы из-за сообщении очевидцев о стрельбе из машины, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее полиция остановила участника свадебного кортежа в центре Москвы, который, по сообщению очевидцев, открыл стрельбу из машины на северо-западе столицы.

– Полиция остановила участников свадебного кортежа на юге столицы, о которых очевидцы сообщили в полицию, услышав стрельбу из одной из машин, — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди автомобилей участников были автомобили Porsche, Maybach и Bentley. Всего, по информации источника, остановлены четыре машины.