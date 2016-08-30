Полиция Москвы объявила в розыск водителя "дьявольского" Mercedes c госномером Х 666 АА 77. Неизвестный на данном автомобиле 27 августа около часа ночи сбил двух человек на западе города, сообщает на сайте пресс-службы столичного Госавтоинспецккии.

"Водитель автомобиля Mercedes (в кузове купе, государственный регистрационный знак Х 666 АА 77) на Бережковской набережной совершил наезд на пешеходов, в результате чего женщина погибла на месте, а мужчина госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, покинув автомобиль", - заявил собеседник агентства.

Сейчас специалисты проводят ряд экспертиз, чтобы установить все подробности и детали происшествия. Правоохранительные органы также уже установили владельца автомобиля. Возможно именно он и находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

"Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить имеющуюся информацию в группу розыска ГИБДД по телефонам 8 (499) 246-02-77 и 8 (499) 246-97-13", - сообщили в пресс-службе полиции Москвы