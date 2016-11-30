Сотрудники правоохранительных органов Раменского района задержали трёх уроженцев Узбекистана, подозреваемых в совершении кражи, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области. Мужчины в возрасте от 20 до 35 лет проникли в частный дом, откуда украли ценные вещи, а также четырёх собак породы "Чихуахуа".

"Установлено, что злоумышленники незаконно проникли в частный дом, расположенный в п. Быково, откуда похитили ноутбук, планшет, фотоаппарат и 4 собаки породы "Чихуахуа". Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей", - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Телеканал "360" сообщает, что мужчины являются транссексуалами и занимались проституцией. Дом, который они ограбили, они использовали в качестве "рабочего места". Кражу они обосновали тем, что вещи они взяли в счёт оплаты своей работы.

В отношении уроженцев Узбекистана следственный управление МУ МВД возбудило уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.