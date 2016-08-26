В Москве вскоре появится сад, который посвятят памяти жертв ГУЛАГа. Располагаться он будет возле Музея истории ГУЛАГа в 1-м Самотечном переулке, сообщили Metro в пресс-службе музея. Деревья в этом месте будут иметь скрытый подтекст, в частности, сюда привезут растения с территорий бывших лагерей. Кроме того, часть из них будет иметь непосредственную связь с судьбами известных заключенных. Так, например, из Магаданской области саду предоставят лиственницы, которым посвятил свой рассказ писатель Варлам Шаламов; из Ессентуков пришлют ростки яблони из сада известной писательницы и заключенной Евфросинии Керсновской. Возле каждого дерева будут располагаться таблички, описывающие историю человека, связанного с ним.

Как рассказал Metro директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, уже сейчас множество простых людей изъявили желание помочь саду растениями и есть даже опасения, что для всех деревьев места может не хватить.

"Нам мужчина привез из Йошкар-Олы каштаны. Он услышал про проект и посчитал его важным. Но мы также и сами договариваемся с администрациями разных регионов. У нас уже есть договорённость с Магаданской областью, что нам оттуда пришлют деревья и камни, в сентябре я еду на Соловки, чтобы решить вопрос с берёзами. На данный момент даже существуют опасения, что места для всего в саду не хватит, поэтому мы решили, что остальные деревья, которые будут привозить, мы будем выращивать в специальных яслях, а потом станем высаживать в городские парки с информационными табличками. Согласно нашему графику, в конце 2017 года закончатся все благоустроительные работы. Хочу отметить, что сад будет работать на безвозмездной основе, закрывать его мы будем лишь на ночь", - отметил Романов.

Кроме сада памяти, Музей истории ГУЛАГа готовит новую постоянную экспозицию, которая откроется осенью 2017 года. К этому времени на территории музея планируется построить выставочный павильон и открытый кинотеатр-лекторий, где будут проходить кинопоказы, лекции и семинары, а также спектакли.