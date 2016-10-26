В новом парке развлечений «Остров мечты», который сейчас строится в Нагатинской пойме, планируют построить уникальный для России и Европы аттракцион под названием «Полёты с динозаврами». Он будет расположен в тематической зоне столичного аналога Диснейленда, связанной с древними рептилиями.

Для гостей «летающего театра» хотят создать иллюзию путешествия во времени и пространстве.

Кстати Схожий по принципу работы аттракцион планируют открыть и в центре Москвы, на территории парка Зарядье. «Полёт над Россией». За семь минут этот аттракцион «провезёт» москвичей по самым знаковым местам России, запечатлённым с помощью аэросъёмки. Зрители будут висеть перед 12-метровым экраном и ощущать на себе всевозможные спецэффекты – от вспышек молний до водяных брызг дальневосточных гейзеров. Фильм готовит команда Первого канала.

– Зрители находятся на плавучей платформе. Они садятся в кресла, после чего платформа принимает положение для просмотра, – объяснила Metro Жанна Черненко, пресс-секретарь ГК «Регионы», которая занимается проектом «Остров мечты». – После этого зрители оказываются напротив сферического киноэкрана. Изображение будет и перед ними, и сбоку, и под ногами. В итоге создаётся эффект погружения, и кажется, будто ты летишь над поверхностью Земли.

По словам организаторов проекта, аттракционы такого типа уже существуют в США, Канаде и Китае, однако в Европе и России они пока не встречаются.

Что будет происходить в самом фильме и какие именно динозавры станут главными героями, пока неизвестно – тендер на создание сценария был объявлен недавно.

– Совершенно точно будут ландшафтные съёмки, но зрители увидят не современные пейзажи, а доисторические. Будет подлёт к группе динозавров с крупными планами, чтобы можно было рассмотреть в деталях, как они выглядели, – добавила Жанна. – Одно из наших требований к будущим создателям фильма – достоверность и высокое качество. Это не детский мультфильм, это будут реалистичные 3D модели, и динозавры должны выглядеть в соответствии с научным представлением об их внешнем виде.

Открытие парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме планируется на 2018 год.