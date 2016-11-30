Гигантский ёлочный шар с танцплощадкой внутри появится на Поклонной горе.

Как сообщает официальный портал столичного правительства, он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году в номинации "Самая большая светодиодная скульптура в мире".

Шар соберут из 23 тысяч лампочек, диаметр скульптуры составит 17 метров. Он будет не только светящимся, но и музыкальным. В репертуар войдут мелодии и песни о Москве, зиме и Новом годе. В зависимости от звучащей музыки светодиоды будут транслировать на поверхность игрушки узоры и фигуры разных размеров — снежинки, фейерверки, кольца. Световые элементы будут подстраивать под громкость и ритм музыки и свою цветовую палитру.

"Все желающие смогут зайти внутрь огромной ёлочной игрушки и потанцевать. В трек-лист войдут самые известные мелодии, среди которых песня группы ABBA Happy New Year, музыкальный фрагмент “Зима” из цикла “Времена года” Антонио Вивальди, песня “Московские окна” в исполнении группы “Московские девчата”, “Зима” в исполнении Эдуарда Хиля", — рассказали в пресс-службе ГБУ "Московские ярмарки".

Сборка шара начнётся 1 декабря и продлится более недели.

В преддверии 2016 года арт-объект "Новогодний шар" диаметром 17 метров украшал Манежную площадь. Он не был музыкальным, и внутри него не устанавливали танцплощадку. В комитет Книги рекордов Гиннесса в Лондоне была подана заявка о признании этой гигантской ёлочной игрушки самой большой светодиодной скульптурой в мире. В апреле комитет подтвердил рекорд в этой номинации.