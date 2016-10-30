В ночь на 30 октября на центральной улице столицы рабочие посадили первые липы. Это стало завершающим этапом программы благоустройства города "Моя улица".

Всего к посадке приготовлены 104 дерева, высота каждого – от семи метров.

– Липам 35 лет, они выращены в специализированных питомниках. Каждые 3–4 года их пересаживали, что позволило сформировать компактную корневую систему, чтобы растения смогли перенесли стресс при транспортировке и лучше приживались, – рассказала ТАСС специалист по благоустройству Марина Жилина.

Липы будут расти на Тверской улице, от Моховой до Настасьинского переулка, вместо вырубленных в 1990-х годах.

Первые кадры с посадки лип – в фотогалерее выше.