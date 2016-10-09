Несколько дней назад появилась информация о том, что в столице рабочая неделя может начаться с выпадения первого снега. Однако, характер погоды изменился, и осадков можно уже не бояться.

"На предстоящей неделе похолодает, – заявил Metro ведущий метеоролог “Гисметео” Леонид Старков, – Что касается снега, то я бы сказал, что ситуация не располагает к его выпадению. Характер погоды изменится, станет солнечно, но прохладно. Осадков не ожидается, повторюсь, ни в виде снега, ни в виде дождя".

Похолодание начнётся в понедельник - днём не выше +6 - и с каждым днём температура будет опускаться все ниже. Так, в ночь на четверг ожидаются первые заморозки, температура воздуха в следующее воскресенье не превысит отметку в +3.