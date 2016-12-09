В России начал работать Университет садоводов. Он открылся 8 декабря в Москве.

По словам главы Попечительского совета Университета, председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, речь идёт о качественной обучающей платформе, призванной дать садоводам и дачникам максимум необходимой и полезной информации для эффективного владения и использования дачных и садоводческих хозяйств.

– В России более 30 миллионов дачных и садоводческих хозяйств. Наши люди зачастую для решения проблем по регистрации участка, по вопросам межевания, оплаты коммунальных услуг, проведения электричества или газа вынуждены переплачивать и терять массу сил и времени просто потому, что информация о наиболее эффективных способах решения их проблем разрозненна и не систематизирована. Этим пользуются различные коммерческие структуры, наживаясь на том, что доступ садоводов к необходимым знаниям затруднён. Именно облегчением доступа садоводов к необходимым им знаниям мы и будем заниматься в рамках Университета садоводов в первую очередь, – подчеркнул Валенчук.

По его словам, Университет садоводов будет функционировать в формате онлайн-платформы, а обучение будет проводиться с применением современных технологий онлайн-образования.

Партнёром Университета садоводов в рамках организации учебно-методического процесса стал Университет "Синергия". По словам исполнительного директора организации Вадима Лобова, обучающая платформа университета предполагает качественное сочетание самых современных методик обучения и донесения информации.

– Это будет не просто и не только сайт с полезной информацией и пошаговыми инструкциями от лучших экспертов в сегменте юриспруденции, земельного устройства и ведения садового хозяйства. Созданная нашими экспертами образовательная методика включает в себя самые различные инструменты качественной интерактивной коммуникации слушателей Университета садоводов с экспертным сообществом и преподавателями – вебинары, открытые лекции, видеоуроки, презентации и многое другое. Каждый слушатель Университета садоводов сможет, благодаря разработанной нами методической программе, быстро получить ответы на свои вопросы именно от тех специалистов, которые ему необходимы, – подчеркнул Лобов.