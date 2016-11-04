Рядом с Кремлём 4 ноября в торжественной обстановке на Боровицкой площади открыли памятник кназю Владимиру. Монумент освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В пятницу, 4 ноября, на церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин, который поздравил собравшихся с Днём народного единства, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы активно делятся впечатлениями и фото в соцсети Instagram.

- То, о чем многие спорили. Мне лично очень понравилась и сама статуя, и место, где её установили. С праздником, друзья! - пишет zininatatiana.

- Вот он - исторический момент. Триптих. Открытие памятника князю Владимиру. Впереди - Храм Христа, Справа - Кремль, Слева - Стена с Мининым и Пожарским. Вот она - Русь православная (написание автора сохранено), - поделилась фото esa85.

- Ещё позавчера с памятника Князю Владимиру сняли леса и готовили к сегодняшнему дню - дню открытия, дню Народного Единства и дню празднования Казанской иконы Божией Матери!, - пишет jan_osin 4 ноября.

Работы по установке памятника князю Владимиру Красное Солнышко начались 16 октября, после того, как монумент доставили из литейной мастерской в Химках. А в первых числах ноября памятник стали освобождать от строительных лесов.



4 ноября в столице открывается памятник князю Владимиру (подробнее)