В Москве на улице Маршала Василевского, возле дома 15 торжественно открыли бюст маршала Советского Союза Александра Василевского.

"Установка бюста маршала Василевского приурочена к двум событиям – Битве под Москвой и Дню памяти маршала. Василевский – достойный сын нашего народа, справедливо, что бюст его наконец-то оказался здесь, в сердце нашей родины, обороной которой он руководил", – сказал на торжественном открытии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Бюст маршала Василевского установлен по инициативе Российского военно-исторического общества. Образ маршала создавался по фотографиям, в создании участвовали родственники, сообщает АГН "Москва".

До сегодняшнего дня в столице отсутствовал памятник этому выдающемуся военачальнику. Скульптурный бюст создан на добровольные пожертвования.