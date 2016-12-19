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В Москве открылась выставка скульптур "Юные пионеры"

  • Иван Головченко

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В центре творчества «Фабрика» открылась выставка скульптур «Юные пионеры». Среди них есть как канонические образы (держащиеся за руки, уверенно смотрящие вперёд ребята), так и совершенно противоположные (например, пионерка, курящая сигарету). Metro выяснило у скульптора, для чего она это сделала.

– Идея пришла из детства, когда я сама была пионеркой. В Советском Союзе дети представляли собой светлое будущее, – рассказала автор работ Юлия Жданова. – Но я попыталась представить их людьми, живущими реальной жизнью, которые могут и сигареты курить. Я, например, не курила, но дралась с мальчишками и сильно их била. 

Также скульптор представила пионеров с маской Чебурашки на голове, и зайчика.  

– Тогда дети играли в театрах и очень любили это. Тогда это было распространённое явление, – пояснила Юлия.

Metro спросило эксперта в области детских движений, насколько представленные образы соответствуют действительности.

– Не все были хорошими. Может, пионерка курит, потому что не хочет быть такой же хорошей, – считает зампредседателя центра «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», профессор Ирина Фришман. – Это природа детства: тебя все хвалят, ты занимаешься общественно важным делом, но также хочешь быть чуть плохим, как Том Сойер. Это и сейчас так. Им говорят, что надо быть хорошими, что они – будущее, а им просто хочется быть живыми детьми.

Цитата

Заместитель председателя центра «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» Ирина Фришман 

"Думаю, эта выставка призывает взрослых бережно относиться к внутреннему миру детей, быть рядом с ними, когда у них возникают проблемы и вопросы".

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