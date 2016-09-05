В галерее «На Шабловке» открылась выставка «Булгаков vs Маяковский», посвящённая непростым отношениям двух светил русской литературы 20 века друг к другу, к публике, власти и смерти.

Мало кто знает, что оба любили играть на бильярде и часто пересекались за столом.

– Они играли в Клубе работников искусств в Старопименовском переулке, – рассказала Metro куратор выставки Александра Селиванова. – Маяковский серьёзно подходил к этому и всегда играл одним и тем же кием.

Круглые столы экспозиции выстроены в форме пирамиды из бильярдных шаров. Внутри каждого представлены личные вещи и рукописи литераторов.

– В одном шаре мы показали необычный список «врагов Михаила Булгакова», который составляла его жена, – рассказала Александра.

В другом шаре лежит чемоданчик с гигиеническими принадлежностями, привезённый Маяковским из Европы. В соседнем показаны очки Булгакова и его расшитый портсигар. А рядом лежат пёстрые носки щёголя Маяковского, заштопанные им или Лилей Брик, и такой же яркий галстук.

– Маяковскому было важно поддерживать свой образ перед аудиторией, он общался с нею, а Михаил Афанасьевич напротив – избегал больших скоплений народа, – пояснила Александра.

В соседнем зале показаны записи смешных баек Булгакова, о том, как Сталин подбирал бы ему сапоги по размеру из обуви своего окружения:

«– Чего сидишь, не видишь, человек без сапог!

Каганович торопливо снимает сапоги, но они не подходят.

– Микоян, впрочем, тебя и просить не стоит, у тебя нога куриная».

В итоге Михаилу Афанасьевичу подошли сапоги Молотова.