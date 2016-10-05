Новая выставка в Музее космонавтики посвящена времени, когда все сферы человеческой жизни были обращены к космосу. Космонавтика буквально ворвалась в каждый дом. Портреты космонавтов изображались на декоративных вазах и панно, пылесосы называли – «Ракета», шоколадные конфеты – «Космос», а на прилавках игрушечных магазинов появлялись многочисленные ракеты, модели луноходов и спутников.

Выставка "60-е. Время космическое" даст возможность взглянуть на прошедшее время через эти детали. И узнать о 60-х больше.

Состоит выставка из пяти разделов и отражает период с 1957 по 1969 годы. Центральное место отведено рядовому советскому гражданину, представителю технической интеллигенции, его быту и увлечениям.