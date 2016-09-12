Перенеситесь в мастерскую

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка картин Рафаэля. Чтобы перенести зрителей в мастерскую XVI века, музыканты Антон Курышев и Андрей Гурьянов сопроводили выставку звуками: бряканье инструментов, чьи-то шаги, шорох кистей по холсту, скрежет от перетирания красок и журчание воды.

Женщины всегда обратят внимание

Шикарные украшения на госпоже Маддалене Дони стали предметом внимания многих посетительниц выставки. «Какие прелестные колечки», – шептались дамы.

Художественная ценность

«Перед тем, как мы решили везти картины в Москву, наши эксперты сначала оценили степень риска и степень надежности охраны, а также художественную ценность каждой картины отдельно. По шкале от ноля до десяти я поставлю каждому из этих шедефров по 11 баллов».

Айке Шмидт, директор галереи Уффици (Флоренция)