Пожар возник в помещениях Казачьего кадетского корпуса на юго-востоке столицы. Загорелись личные вещи учащихся. Самих кадетов успели эвакуировать из горящего здания.
"Пожар произошёл на улице Маршала Чуйкова, где располагается Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. Вещи загорелись на 3-м этаже", – уточнили в правоохранительных органах.
Возгорание произошло на площади 20 кв. метров. Когда его удалось потушить, все 280 кадетов вернулись к обычному распорядку дня.
Кстати, всего из горящего корпуса было эвакуировано 330 человек, включая и детей, и взрослых. Во время тушения они находились в специальных автобусах, которые приехали к месту ЧП, передаёт ТАСС.