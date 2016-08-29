В Москве всё активнее внедряют систему видеофиксации нарушений ПДД, но иногда подобные технологии преподносят неприятные сюрпризы даже законопослушным жителям города. В частности, подобный инцидент произошёл у молодого человека по имени Евгений. Как он написал на автомобильном портале, ему недавно пришёл штраф за то, что он пересёк сплошную, но на присланной фотографии ясно видно, что за сплошную зашла всего лишь тень от его машины.

"Прилетел ко мне штраф… Думаю, дай гляну, что за пироги. Открыл и вглядывался долго, чтоб понять, в чем суть. Оказывается, камеры хотят, чтобы мы платили уже и за то, что тень машины нарушает ПДД", — написал он, сопроводив пост снимком с камеры.

Евгений также отметил, что уже написал жалобу в ГИБДД и теперь ждёт ответа.

Как рассказал Metro координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, такие ситуации случаются иногда и хуже всего в данной ситуации то, что доказать свою невиновность водителю крайне сложно.

-В системе выписывания штрафов существует двойной контроль. Первый этап — на уровне техники, второй - на уровне инспектора. Именно инспектор выписывает постановление, подписывая его электронной подписью. Подобные ошибки периодически случаются, но редко. В данном случае проблема в другом, единственное, что наводит на мысль о том, что штраф был прислан за тень — жёлтый квадратик на фотографии, больше ничего нет. То есть кроме этой фотографии нет ничего и ни у кого: ни в ГИБДД, ни у водителя. Согласно административному кодексу, бремя доказывания невиновности лежит на водителе, поэтому именно он должен предоставить исчерпывающий список доказательств о том, что нарушение относится к его тени, а не к автомобилю. Я уверен, что у водителя таких доказательств нет. Так что каким бы абсурдным не казался этот случай, при обжаловании этот штраф будет, скорее всего, оставлен в силе, - отметил он.

Кроме того Шкуматов добавил, что ещё одной важной проблемой, которую поднимает данный случай, является то, что если водитель захочет бороться до конца за своё доброе имя, то даже в случае победы потеряет больше, чем при условии, что просто оплатит штраф.

-Процедура обжалования нарушений очень бюрократизирована и отнимает у человека огромное количество времени. На обжалование решения он тратит столько времени, что ему проще и дешевле оплатить штраф, потому что весь процесс обжалования осуществляется в рабочие часы, - заключил он.