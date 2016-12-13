В Петербурге 11 декабря около четырех часов дня в квартиру по улице Орджоникидзе ворвалась компания молодых людей. Как сообщают СМИ, один из них ударил пожилую женщину. Затем похитили 20-летнюю женщину. Один из троих молодых людей - жених той самой украденной девушки. Она проживает с матерью и 68-летней бабушкой, которая и пострадала при нападении компании молодых людей. Пожилую женщину направили в больницу №26 для оказания медицинской помощи. Около часа ночи 12 декабря поступило заявление в...