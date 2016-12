Сервис «Яндекс.Музыка» провёл исследование и выяснил, что московские пользователи слушали чаще всего. Список самых популярных треков возглавила песня Stressed Out американского дуэта Twenty One Pilots. Второе и третье места достались трекам The Avener и Coldplay, но ни одной русской песни здесь не оказалось. Зато список самых любимых исполнителей возглавила группировка «Ленинград».

Кстати, оказалось, что в Москве живёт главный поклонник Дэвида Гетты, – он прослушал его песни больше всех остальных пользователей – 21 тысячу раз.

Полный список:

Twenty One Pilots — «Stressed Out»

The Avener — «To Let Myself Go»

Coldplay — «Hymn For The Weekend»

Lost Frequencies and Janieck Devy — «Reality»

Sia — «Unstoppable»

Carla's Dreams — «Sub Pielea Mea»

Status Quo — «In The Army Now»

Duke Dumont — «Ocean Drive»

Alan Walker — «Faded»

Burak Yeter and Danelle Sandoval — «Tuesday»



Десятка самых популярных исполнителей:

Ленинград

Coldplay

Twenty One Pilots

Юлианна Караулова

Alan Walker

Felix Jaehn

Кино

Земфира

Би-2

Егор Крид