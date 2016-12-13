Сервис «Яндекс.Музыка» провёл исследование и выяснил, что московские пользователи слушали чаще всего. Список самых популярных треков возглавила песня Stressed Out американского дуэта Twenty One Pilots. Второе и третье места достались трекам The Avener и Coldplay, но ни одной русской песни здесь не оказалось. Зато список самых любимых исполнителей возглавила группировка «Ленинград».
Кстати, оказалось, что в Москве живёт главный поклонник Дэвида Гетты, – он прослушал его песни больше всех остальных пользователей – 21 тысячу раз.
Полный список:
Twenty One Pilots — «Stressed Out»
The Avener — «To Let Myself Go»
Coldplay — «Hymn For The Weekend»
Lost Frequencies and Janieck Devy — «Reality»
Sia — «Unstoppable»
Carla's Dreams — «Sub Pielea Mea»
Status Quo — «In The Army Now»
Duke Dumont — «Ocean Drive»
Alan Walker — «Faded»
Burak Yeter and Danelle Sandoval — «Tuesday»
Десятка самых популярных исполнителей:
Ленинград
Coldplay
Twenty One Pilots
Юлианна Караулова
Alan Walker
Felix Jaehn
Кино
Земфира
Би-2
Егор Крид