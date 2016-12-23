В новогодние праздники в Москве будут введены ограничения на продажу алкогольных напитков. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Ограничения коснуться крепкого алкоголя и слабоалкогольных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре.

Временный запрет будет действовать не во всей Москве, а только в местах проведения массовых мероприятий, в том числе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских ёлок и рядом с городскими парками.

Таким образом, предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от этих мест, должны будут изменить правила продажи алкоголя.

– Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий, — считает глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников.