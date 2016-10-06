В дежурную часть московской полиции поступило сообщение о минировании американского посольства, в связи с чем наряд полиции в срочном порядке выехали на Новинский бульвар и оцепил здание дипломатического представительства, сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Полиция оцепила территорию, ждут кинологов для проверки", — заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, эвакуация персонала здания не проводилась.

Напомним, что ранее аналогичный случай произошёл в июне 2015 года. Тогда неизвестный также сообщил о взрывном устройстве в посольстве США. В тот раз кинологи не нашли никаких следов бомбы в здании дипмиссии.