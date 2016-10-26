В Москве заканчивается затяжной период влияния антициклона, что оставит свой отпечаток на погоде в столичном регионе.

– В столицу придёт высохший атмосферный фронт, – сообщает Metro ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. – Он принесёт небольшой снег. До восточных районов Подмосковья вообще долетят лишь отдельные снежинки. Да, образуется небольшой снежный покров, но пролежит он недолго.

По словам специалиста, до конца октября дневная температура останется слабоположительной.

– Погода ожидается неустойчивая. Затяжной период влияния антициклона закончился. Атмосферное давление будет падать и в выходные вернётся в норму. Вместе с этим в Москву придёт мокрый снег, уже более значительный, и он пролежит несколько дней – это произойдёт в субботу и воскресенье.