Директор и главный инженер типографии, в помещении которой произошёл пожар, объявлены в розыск по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности. В результате пожара погибло 17 человек.

Следствие продолжает расследование уголовного дела о пожаре в складском здании, в результате которого погибли люди, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве. Заочно предъявлено обвинение генеральному директору типографии ООО "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, в совершении преступления, предусмотренного статьёй 219 УК РФ "нарушение требований пожарной безопасности".

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Ранее сообщалось, что утром 27 августа 2016 года в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16-и человек, ещё один скончался в столичном медицинском учреждении.

Для расследования уголовного дела была создана следственная группа, в которую вошли 14 следователей и 7 экспертов-криминалистов. Были подготовлены все разрешительные документы, что позволило уже вечером в воскресенье представителям посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации приступить к организации транспортировки погибших на родину для дальнейшего захоронения. Среди погибших установлены и опознаны три гражданина Российской Федерации, проживавших в Москве. Родственники всех погибших признаны потерпевшими.

В настоящее время двое обвиняемых 1968 и 1971 годов рождения объявлены в федеральный розыск. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.