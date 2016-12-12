В Москве полиция занимается поиском неизвестного злоумышленника, который поджёг в подъезде жилого дома бездомного, решившего спрятаться от холода в здании, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Как заявил собеседник, для своего злодеяния преступник использовал горючую жидкость.

"Неизвестный молодой человек в ночь на воскресенье облил горючей жидкостью бездомного, ночевавшего в подъезде дома 26 на Щербаковской улице, поджег его и скрылся. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, сейчас сотрудники полиции пытаются установить и задержать виновного в преступлении злоумышленника.