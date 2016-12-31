Сегодня ночью в Москве трое неизвестных напали на бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По информации издания, спортсмена избили, а также ранили из травматического пистолета.

- Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе московской полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, однако уточнять обстоятельства случившегося не стали.

- По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников, - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 15 августа 2011 года у входа в столичный ночной клуб мастер спорта по самбо Расул Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова в область лица. В результате молодой человек упал и ударился головой об асфальт. Его госпитализировали, но в больнице Агафонов впал в кому и через три дня скончался.

Спустя несколько дней Мирзаев пришёл в полицию и написал явку с повинной. Ему было предъявлено обвинение в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего".

По делу было проведено пять экспертиз, и ни одна из них не установила взаимосвязи непосредственно между ударом спортсмена и гибелью студента. Также не было установлено вины медиков в смерти молодого человека в больнице.

В связи с этим обвинение Мирзаеву было переквалифицировано на "Причинение смерти по неосторожности", предусматривающее наказание в виде лишения свободы либо ограничение свободы сроком до двух лет.

В ноябре 2012 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Расула Мирзаева к двум годам ограничения свободы за убийство по неосторожности, при этом ему зачли в качестве наказания время, проведённое в СИЗО на стадии предварительного следствия. Спортсмен был освобождён вскоре после оглашения судебного решения.

Родственники погибшего Ивана Агафонова сочли решение суда необоснованно мягким и подали жалобу, однако в январе 2013 года она была отклонена, приговор Мирзаеву остался в силе.