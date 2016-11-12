В Москве на улице 12-я Парковая двое неизвестных при попытке ограбления ранили мужчину из травматического пистолета.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, инцидент произошёл около дома 5 по улице 12-я Парковая. В полицию поступило сообщение, что возле этого дома находится мужчина с огнестрельным раненмием.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 08.25 по адресу: ул. 12-я Парковая, д.7, двое неизвестных подошли к автомобилю Mitsubishi, в котором находился владелец – 42-летний мужчина – и брызнули ему в лицо из газового баллончика. Когда мужчина попытался убежать, неизвестный из неустановленного травматического пистолета произвёл несколько выстрелов в его сторону и вместе со вторым злоумышленником пытался похитить принадлежащее владельцу автомобиля имущество, однако, ничего не похитив, скрылся", – сообщил источник.

Владелец автомобиля с огнестрельным ранением предплечья нарядом "скорой помощи" госпитализирован в медицинское учреждение. Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "Разбой".