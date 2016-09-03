На севере Москвы неизвестные злоумышленники среди ночью устроили поджог. На 1-й улице Бебеля они спалили детскую площадку, сообщает информационный портал Life. К счастью, в момент инцидента никого поблизости не было, так что пострадавших в результате произошедшего нет.

Хотя очевидцам удалось заснять на видео то, как огонь уничтожает детскую площадку, поджигатели смогли скрыться с места преступления до приезда экстренных служб.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и опрашивает свидетелей случившегося.