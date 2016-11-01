Полиция разыскивает похитителя киноплёнки и техники с киностудии имени Горького в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером в понедельник поступила информация о краже на территории Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького по адресу улица Сергея Эйзенштейна, д.8.

"Полицией установлено, что на территории киностудии неизвестный, взломав замок двери одного из ООО, занимающегося производством кинофильмов и телевизионных программ, совершил кражу кинопленки и оборудования для киносъемок, принадлежащие данной компании на общую сумму 3 млн. 486 тыс. 746 рублей, и скрылся", – сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража".