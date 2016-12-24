Не менее 14 ножевых ранений насчитали на теле двенадцатилетней школьницы, найденной мёртвой в квартире в Москве. В данный момент следователи допрашивают её родственников.

Как сообщает RenTV, девочку обнаружили зарезанной в квартире. В момент происшествия там находились бабушка и четырёхлетний ребенок.

Тело ребёнка с ножевыми ранениями и с многочисленными травмами было обнаружено в ванной комнате.

Также стало известно, что у матери девочки было два любовника. Они также стали подозреваемыми в жестокой расправе над ребёнком.

Следователи предполагают, что родственники девочки могли быть причастны к её смерти. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.