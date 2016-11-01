Первая новогодняя ёлка была смонтирована в центре города первого ноября. Рождественское дерево установили неподалёку от Площади Европы, у стен торгового центра "Европейский".

Кроме ёлки здесь появилась световая инсталляция, которая вечером начала переливаться веселые новогодними огоньками.

Торговые центры как правило начинают раскочегаривать новогоднее настроение первыми вместе с владельцами магазинов, однако город по старой традиции не спешит вешать новогодние украшения за два месяца до торжества.

Например, фестиваль "Путешествие в Рождество", который в прошлом году заполонил московский сегмент инстаграма, начнётся только 15-го декабря. Как сообщили Metro в Мосгорпарке, в столичных садах и парках новогодние красавицы тоже появятся нескоро – предположительно, не раньше 20 декабря.

Кстати, в городе сегодня также включили зимний режим подсветки, но к Новому году это отношения пока не имеет.