Эксперты пытаются понять, почему девятилетняя девочка была травмирована упавшей с крыши сосулькой. Произошло это накануне, 14 ноября 2016 года, во дворе жилого дома на улице Подъемной.

Известно, что ребёнок гулял на улице не один, с ним рядом была мама. В итоге малышку госпитализировали.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту получения 9-летней девочкой телесных повреждений в результате падения сосульки с крыши дома", – заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проходит осмотр места ЧП, также опрашиваются очевидцы и соседи.

Правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовых территорий, эксперты дадут по окончании проверки. Возможно, против них придётся возбудить дело по статье 293 УК РФ – "халатность".

Фоторепортаж о том, как сосульки-гиганты пугают жителей Петербурга, смотрите ЗДЕСЬ.