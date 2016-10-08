С 8 октября в центре Москвы заработала новая сеть маршрутов городского транспорта "Магистраль". На участке Кремлёвского кольца открылось движение общественного транспорта по 6-ти новым выделенным полосам. В связи с этим увеличили число автобусов: их будет уже не 264, а 367. Средний интервал между ними сократится с 16 до 8 минут, передаёт РИА "Новости". Пассажирами транспортной сети станут около 850 тысяч человек.

Цитата: "Маршрутная сеть под названием "Магистраль" запущена именно сегодня рано утром. Мы свидетели того, как это все работает", — приводит РИА "Новости" слова Максима Ликсутова, руководителя московского департамента транспорта.

С открытием "Магистрали" автобусы начали курсировать по маршруту, где наземного транспорта не было 20 лет.

Выделенное движение организовано от Лубянской до Боровицкой площадей. Выделенки также пройдут по двум сквозным проездам на Садовом, Таганской улице, Воздвиженке и участку Малой Дмитровки до Страстного бульвара.

Все изменения будут отображаться на информационных табло на остановках автобусов.

Зачем нужна "Магистраль", как изменятся маршруты, как разобраться в нумерации - подробно читайте здесь:

В Москве запускается новая сеть наземного транспорта "Магистраль" (подробности)