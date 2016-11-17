Накануне, 16, ноября, в столице произошло сразу два ДТП, в которых пострадали люди на пешеходах. Сначала центре Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух женщин. Москвички получили травмы, а водитель не стал скрываться с места ДТП. Эта авария произошла в Козицком переулке, сообщает АГН Москва.

"Днём в районе дома номер 7 водитель иномарки совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть. Пострадавшие получили травмы, у одной из женщин – подозрение на сотрясение головного мозга", - рассказали в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Вторая похожая авария случилась уже вечером в районе Перово. Там на 1 Владимирской улице пострадал один пешеход, переходивший дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробности этой аварии пока неизвестны. Однако, участники группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП Москва смогли заснять место аварии на видео.

Очевидцы утверждают, что за рулём виновного BMW находилась женщина. Другая информация в видео (см. ниже).

