Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, в настоящий момент завершается этап пуска тепла на городских объектах.

"Мы сейчас активно завершаем этап пуска тепла, – приводит слова Бирюкова АГН "Москва". – Подготовительный период к отопительному сезону прошел достаточно успешно. Это говорит о том, что все наши компании готовы к получению паспортов готовности к работе в холодный сезон.

Стало известно, когда включат отопление в Москве в 2016 году

Первая компания, которая занимается и генерацией, и подачей тепла, – это ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

Заммэра вручил паспорт готовности представителю МОЭК и пожелал энергетикам успешно пройти отопительный сезон.

Пробная подача тепла потребителям в столице началась 20 сентября 2016 года.