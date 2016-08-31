В отношении водителя автобуса, который на востоке столицы насмерть сбил пожилую женщину, полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-группу УВД по ВАО, ДТП произошло на улице Саянская.

"Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что 50-летний водитель, управляя автобусом малого класса, следовал по улице Саянская в сторону Свободного проспекта. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, водитель автобуса совершил наезд на пешехода, 70-летнюю пенсионерку. В результате пожилая женщина скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время водитель автобуса содержится под стражей.