Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прилетела в Гаагу с однодневным визитом. Она впервые совершила самостоятельную зарубежную поездку после того, как вышла замуж за принца Уильяма. Ранее она отправлялась за границу только в присутствии супруга. Об этом в четверг сообщает Associated Press. В рамках своего визита Кэтрин посетила выставку художника Яна Вермеера в Гааге. Как и всегда, пристальное внимание прессы было приковано к наряду герцогини Кембриджской. На этот раз для выхода в свет она...