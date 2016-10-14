Сотрудники столичной полиции ищут неизвестного за кражу на Рублёвском шоссе у технического директора фирмы автомобиля Lexus, стоимость которого оценивается в 5 млн рублей.
Об этом АГН "Москва" сообщили в столичном главке МВД.
"В полицию обратился 39-летний технический директор одной из столичных фирм, – сообщили в пресс-службе. – Он заявил, что неизвестный возле одного из домов по Рублёвскому шоссе украл его автомобиль Lexus стоимостью около 5 млн рублей", - сказали в агентстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".