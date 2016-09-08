Во вторник, 13 сентября, в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина откроется выставка работ выдающегося художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

– Нам до сих пор это кажется сновидением, – рассказала директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. – Представленные работы дадут возможность не только получить впечатление, но и объёмное представление о возможностях Рафаэля как художника.

Эти произведения ранее в России не выставлялись. Они прибыли в Москву из нескольких итальянских музеев самолётом.

– Когда командиру корабля сказали, что у него на борту кроме 200 человек ещё полотна Рафаэля, он отнёсся к этому очень серьёзно и посадка, по словам пассажиров, была очень мягкой, – отметила Лошак.

Зная, как отреагируют на итальянца любители живописи, музей ограничил время посещения и ввёл сеансы по 45 минут. Билеты можно приобрести как онлайн на сайте ГМИИ, так и в кассах. На каждый сеанс выделено 150 билетов: 80 – в кассы и 70 – на сайт.

– Мы подготовились, и есть билеты, доступные онлайн, но всё равно очереди будут – я верю в нашего зрителя, – сказала Лошак. – Он будет стоять в очередях так же, как стоим мы, приезжая куда-то, чтобы увидеть что-то важное для себя.

На момент написания материала билеты до 27 сентября были раскуплены.

В соцсетях пользователи уже предчувствуют очереди:

«Опять штурм галереи будет», «Уже купили билеты и ждём свой счастливый день с нетерпением».