В столичной квартире, расположенной на улице Хабаровская, обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота.

Как сообщает АГН "Москва", по предварительным данным, он ударил себя ножом сам во время ссоры со знакомым.

"Поступила информация о ножевом ранении в одной из квартир дома по улице Хабаровская. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота. По предварительным данным, найденный мужчина поссорился с 29-летним знакомым, в результате ссоры неизвестный ударил себя ножом в живот и скончался от потери крови до приезда медиков", – сообщил источник.

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По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупа.