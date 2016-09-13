В столичном районе Новогиреево 22-летний молодой человек подозревается в ложном доносе. Мужчина потерял деньги и личные вещи, но побоялся признаться в этом супруге и заявил полиции, что его ограбили

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-группу УВД по ВАО, заявитель сообщил, что на него якобы напали пятеро неизвестных в масках на улице 2-я Владимирская.

Угрожая потерпевшему пистолетом, разбойники отобрали у него мужской клатч, в котором лежали деньги, паспорт и личное имущество, после чего убежали. Молодой человек предположил, что нападавшими могли быть коллекторами, поскольку он является должником по выплате кредита.

"Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявитель инсценировал совершение на него разбойного нападения и факт похищения сумки. Как оказалось, мужчина сам потерял своё имущество, но побоялся признаться в этом супруге", – пояснили в пресс-службе.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и отпустили его под подписку о невыезде.