Крупнейшая в России новогодняя благотворительная ярмарка "Душевный базар" пройдет 11 декабря 2016 года в Москве в седьмой раз.

Фонд "Живи сейчас" впервые участвует в ярмарке, на стенде фонда можно будет купить праздничные украшения и сувениры, сделанные родственниками людей с диагнозом БАС (боковой амиотрофический склероз).

Подготовку к ярмарке взял на себя Совет семей фонда, в который входят родственники людей с диагнозом БАС, в том числе и умерших от этой страшной болезни.

Инна Дыбенко, член совета семей фонда, делится своими размышлениями о том, что такое волонтёрство и каким будет представление фонда на ярмарке:

– От БАС ушла моя мама, и мне давно хотелось что-то сделать для фонда, – говорит она Metro. – Но я не знала, чем могу помочь, ухаживать за больными я бы не смогла. Спустя некоторое время после смерти мамы я поняла, что волонтёрская помощь – это очень много, что помогать можно своими умениями, опытом, например, делать работы хенд-мейд и продавать на ярмарке в пользу фонда. Я очень люблю рукоделие, поэтому сейчас занимаюсь подготовкой к ярмарке. Наш стенд будет стилизован под цветочный магазин. Нас можно будет узнать по синим фартукам и белым блузкам.

Для ярмарки приготовлены рождественские венки и флажки, из которых можно составить интерьерные композиции, сочетающиеся между собой, будут свечи с новогодним декором, разделочные и декоративные доски с крючками для кухни. А ещё – Лавандовая история – вышитые мешочки с душистой лавандой, свечи и лавандовые саше для вешалок в шкаф.

Вся выручка пойдёт на закупку лечебного питания, оплату школ по уходу для родственников, больных БАС, на оплату специальных материалов и средств для общения человека с БАС, лишённого речи и парализованного в движениях.